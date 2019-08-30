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  30 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте приостановили стройку ТРЦ, где произошло обрушение металлоконструкции и погибли люди
Предыстория: В Ташкенте рухнула металлоконструкция торгового центра: четверо погибших

CA-NEWS (UZ) -  Руководство компании The Tower MMG приостановило строительство на объекте до выяснения всех подробностей и установления точных причин произошедшего. На месте происшествия работает экспертная группа. Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.

Как отмечается в сообщении, «The Tower MMG окажет материальную поддержку и полное содействие семьям пострадавших и погибших».

Напомним, что в Ташкенте 28 августа произошло обрушение металлоконструкций на строящемся объекте торгового комплекса «Riviera» в Алмазарском районе столицы. Погибли четверо рабочих, двое пострадали.

По данному факту прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело.

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