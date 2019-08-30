Какую зарплату получает аким Нур-Султана и его заместители?

Алтай Кульгинов, аким Нур-Султана

CA-NEWS (KZ) - Акимат Нур-Султана (Казахстан) на своем официальном сайте 29 августа опубликовал данные о зарплате главы столицы Алтая Кульгинова и его заместителей.

По данным акимата, заработная плата акима Нур-Султана Алтая Кульгинова составляет 771 007 тенге ($1990).

Акимом Нур-Султана Алтай Кульгинов стал в июне 2019 года.

Замакима Аскар Амрин получает 508 543 тенге ($1313).



Он несет персональную ответственность по вопросам налоговой, бюджетной и экономической политики, управления активами города Нур-Султан, государственных закупок, работы с подведомственными акимату юридическими лицами, мобилизации, территориальной и гражданской обороны, призыва граждан на воинскую службу, профилактики правонарушений на территории города, обеспечения финансирования проблемных объектов долевого строительства, работы службы «Ikomek», СПК.

Зарплата замакима Нурлана Нуркенова составляет 508 543 тенге ($1313).

Он ответственен за принимаемые постановления акимата города, решения и распоряжения акима в сфере архитектуры, градостроительства, строительства и земельных отношений, контроля и качества городской среды, жилищной политики.

Другой заместитель Алтынбек Кайсагалиев получает 462 389 тенге ($1194).

Несет персональную ответственность вопросы долевого строительства, завершения проблемных объектов долевого строительства, охраны окружающей среды, комплексного благоустройства, развития объектов и сетей уличного освещения и озеленения, санитарной очистки территории (в том числе от насекомых, уборка снега), развития городских окраин, СПК (в части благоустройства и озеленения).

Бактияр Макен, курирующий вопросы внутренней, молодёжной политики и идеологии, культуры, здравоохранения, занятости и соцзащиты, образования, профилактики религиозного экстремизма и терроризма, несанкционированных акций, протестов и социальной напряжённости, зарабатывает 485 467 тенге ($1253).

Самая высокая зарплата среди замов у Малики Бектуровой. Она составляет 512 365 тенге ($1323).

Несет персональную ответственность по вопросам инвестиционного и инновационного развития, государственных услуг, цифровизации, предпринимательства, промышленности, туризма, продовольственного обеспечения, сельского хозяйства, содействия развитию местного содержания и его координации, «экономики простых вещей», развития языков, СПК (в части программы «1000 мест»).

Замаким Ермек Кизатов получает 386 363 тенге ($997). ОН организует реализацию актов и поручений акима по вопросам предупреждения ЧС, энергетики, коммунального хозяйства, городского общественного транспорта и связи, строительства инфраструктуры автомобильных дорог, линий LRT, ТЭЦ-3.