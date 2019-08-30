Монголия и Вьетнам провели 8-ю политическую консультацию

CA-NEWS (MNG) - 8-я политическая консультация на уровне заместителей министров иностранных дел между Вьетнамом и Монголией состоялась в Ханое 29 августа.

Сопредседателями мероприятия были заместитель министра иностранных дел Вьетнама То Ан Дунг и его монгольский коллега Батмөнх Батцэцэг.

Обе стороны рассмотрели сотрудничество Вьетнама и Монголии после седьмой политической консультации в июле 2018 года и договорились о конкретных мерах и направлениях для реализации соглашений, достигнутых их высокопоставленными лидерами, в целях укрепления и укрепления традиционной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

Они подтвердили свое желание укреплять двусторонние отношения во всех сферах, удовлетворяя интересы и чаяния двух народов и способствуя поддержанию мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и мире в целом.

Они согласились поддерживать обмен делегациями и встречами всех уровней и продолжать координировать деятельность по организации мероприятий, посвященных 65-й годовщине двусторонних дипломатических связей (17 ноября 1954–2019 гг.).

Обе стороны будут наращивать партнерские отношения в таких областях, как дипломатия, безопасность, национальная оборона, экономика, культура, образование и обмен людьми.

В то же время два министерства иностранных дел будут расширять свое сотрудничество на основе меморандума о взаимопонимании, подписанного в 2013 году, и будут координировать свою деятельность для содействия защите и помощи граждан друг друга.

Стороны выразили удовлетворение по поводу координации между Вьетнамом и Монголией на региональных и международных форумах, таких как Организация Объединенных Наций, Азиатско-европейское совещание (АСЕМ) и Региональный форум АСЕАН (АРФ).

Они разделили мнения о том, что споры в Восточном море должны разрешаться мирными мерами и диалогами на основе Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982 года) без применения или угрозы применения силы.

Во время своего пребывания во Вьетнаме Б.Батцэцэг нанесла визит вежливости заместителю премьер-министра и министру иностранных дел Фам Бинь Минь, провела рабочую встречу с высокопоставленными должностными лицами министерства промышленности и торговли и посетила некоторые культурные и исторические объекты в Ханое.