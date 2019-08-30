Глава МИД Таджикистана поручил дипломатам следить за процессом по делу об убийстве Хувайды

CA-NEWS (TJ) - Сироджиддин Мухриддин, глава МИД Таджикистана, поручил посольству страны в России пристально следить за судебным процессом по делу об убийстве пятилетней таджикской девочки Хувайды Тиллозода. Таджикистанцы в соцсети подвергли критике равнодушие властей к этой теме, передает Радио Озоди.



На прошлой неделе на очередном заседании по делу о жестоком убийстве 5-летней Вайды Тиллозода, защита обвиняемого Александра Сёмина попросила суд не допускать до слушаний отца девочки Абдусалома Саидова, потому как он, якобы, не является биологическим родителем и не может выступать в качестве истца. Сам Абдусалом Саидов утверждает, что является биологическим отцом Хувайдо и у него имеются подтверждающие документы.

«Сторона ответчика таким образом добивается того, чтобы суд принял затяжной характер, чтобы появились условия для освобождения Сёмина», - полагает он.

Суд в подмосковном Серпухове проходит за закрытыми дверями – в заседании участвуют только адвокаты и отец Хувайды.

В Департаменте информации, анализа и внешнеполитического планирования МИД Таджикистана 29 августа сообщили Радио Озоди, что глава внешнеполитического ведомства Сироджиддин Мухриддин поручил посольству РТ в России пристально следить за судебным процессом и оказать необходимую помощь отцу убитой девочки.

Как стало известно, посольстве Таджикистана в РФ направило официальное письмо судье Серпуховского суда с просьбой разрешить таджикским дипломатам присутствовать на судебном заседании.

После попыток обвиняемой стороны добиться запрета на присутствие в суде родного отца девочки, неравнодушные соотечественники предложили родителям погибшей Хувайды свою помощь.

Таджикские адвокаты заявили, что готовы бесплатно заняться оформлением документов для установления его отцовства.

Напомним, пятилетнюю Хувайдо украли 22 июля 2018 года прямо во дворе дома в подмосковном Серпухове. В тот день ее отец зашел в магазин, а мать отошла на несколько минут посмотреть, чем занимается младшая дочь. Ребенка искали несколько часов, обыскивали каждый куст. На следующий день ее нашли недалеко от заводской железнодорожной ветки. Спасатели обнаружили спортивную сумку, в которой находилось тело Хувайдо. Судмедэкспертиза показала, что девочку изнасиловали, а потом убили ножом.

По подозрению в совершении преступления задержали 28-летнего местного жителя Александра Семина, соседа убитой девочки.

Жестокое убийство маленькой Хувайдо потрясла многих таджикистанцев своим зверством и чудовищностью. Таджикская сторона направила ноту в российский МИД и потребовала тщательного расследования этого случая.