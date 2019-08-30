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  30 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Биологическое разнообразие Узбекистана представлено в Женеве

CA-NEWS (UZ) -  С 16 по 27 августа делегация Узбекистана во главе с заместителем председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Уктамом Утаевым приняла участие в 18-й конференции сторон Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

По информации Постоянного представительства Узбекистана в Женеве, в мероприятиях СИТЕС приняли участие делегации 118 государств, являющихся участницами Конвенции, сообщил МИД.

Узбекская делегация ознакомила участников с предпринимаемыми мерами по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия, которые являются одним из приоритетных направлений государственной экологической политики республики. Особый упор был сделан на развитие законодательства в области охраны природы, сохранения биоразнообразия и использования природных ресурсов за последние годы, а также смягчению последствий Аральской катастрофы и создания благоприятных социально-экологических условий в зоне Приаралья.

В рамках пребывания в Женеве узбекская делегация провела встречу с Генеральным секретарем СИТЕС Ивоной Хигуерой.

В ней предметно обсуждены вопросы развития сотрудничества между Секретариатом СИТЕС и Госкомитетом по экологии и охране окружающей среды по реализации проектов технического содействия для содействия восстановлению экосистемы и биоразнообразия, защите флоры и фауны на территории республики.

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