Самолет авиакомпании Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки

CA-NEWS (UZ) - Самолет Boeing 737-8KN авиакомпании Flydubai, вылетевший в ночь 30 августа из Ташкента в Дубай, вернулся в аэропорт столицы Узбекистана из-за технической неисправности, сказал РИА Новости сотрудник ташкентского аэропорта.

Ранее Telegram-канал AviaSpotter сообщил, что Boeing 737-8KN авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс 1942 "Ташкент-Дубай", вылетел в 4.14 (2.14 мск) из аэропорта столицы Узбекистана, но через 35 минут развернулся в небе над Кашкадарьинской областью на юге страны и в 5.20 по местному времени сел в Ташкенте.



Как сообщило РИА Новости, ссылаясь на сотрудника аэропорта, рейс Flydubai вернулся в Ташкент из-за технической неисправности воздушного судна. Собеседник не смог назвать причину неисправности.

Посадка прошла в штатном режиме, все пассажиры находятся в аэропорту, добавил собеседник агентства.