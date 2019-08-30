РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ВТО приняла нотификацию Таджикистана по обязательствам категорий «В» и «С»

CA-NEWS (TJ) -  Всемирная Торговая Организация (ВТО) приняла нотификацию Республики Таджикистан по обязательствам категорий «В» и «С», сообщает пресс-центр министерства экономического развития и торговли РТ

В течение последнего года в целях соблюдения требований ВТО министерство экономического развития и торговли в тесном сотрудничестве с экспертами ВТО разработало и направило нотификацию по обязательствам категорий «В» и «С», которое было принято ВТО.

В частности, Минэкономразвития 14-16 августа 2018 года при техническом содействии Международного торгового центра (МТЦ) провело национальный семинар на тему «Приоритезация и стратегия реализации Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли», в ходе которого участникам были представлены категории “А”, “В” и “С”, и в результате были пересмотрены обязательства по упрощению процедур торговли.

Координационный комитет по упрощению процедур торговли утвердил результаты семинара на своем 6-м заседании 21 декабря 2018 года с учетом замечаний и предложений соответствующих министерств и ведомств (членов Комитета).

Кроме того, официальная делегация Республики Таджикистан во главе с первым заместителем министра экономического развития и торговли Завки Завкизода находилась с официальным визитом в Женеве.

В ходе этой поездки были рассмотрены вопросы выполнения обязательств по упрощению процедур торговли и представления нотификации категорий «В» и «С».

В результате 12 августа текущего года нотификация об обязательствах категорий «B» и «C» была размещена на официальных сайтах ВТО.

Следует отметить, что реализация категории «B» требует дополнительного времени, а категория «C» требует дополнительного времени и финансово-технической поддержки партнеров по развитию.

Теперь Республика Таджикистан может привлечь финансово-техническую помощь от партнеров по развитию для выполнения обязательств категорий «В» и «С».

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • По итогам визита Бердымухамедова в Сингапур были подписаны четыре соглашения
  • Глава МИД принял представителей ПРООН и ЮНИСЕФ в Казахстане
  • В Улан-Баторе состоялась консультативная встреча о ситуации с правами человека в Монголии
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×