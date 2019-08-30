ВТО приняла нотификацию Таджикистана по обязательствам категорий «В» и «С»

CA-NEWS (TJ) - Всемирная Торговая Организация (ВТО) приняла нотификацию Республики Таджикистан по обязательствам категорий «В» и «С», сообщает пресс-центр министерства экономического развития и торговли РТ

В течение последнего года в целях соблюдения требований ВТО министерство экономического развития и торговли в тесном сотрудничестве с экспертами ВТО разработало и направило нотификацию по обязательствам категорий «В» и «С», которое было принято ВТО.

В частности, Минэкономразвития 14-16 августа 2018 года при техническом содействии Международного торгового центра (МТЦ) провело национальный семинар на тему «Приоритезация и стратегия реализации Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли», в ходе которого участникам были представлены категории “А”, “В” и “С”, и в результате были пересмотрены обязательства по упрощению процедур торговли.

Координационный комитет по упрощению процедур торговли утвердил результаты семинара на своем 6-м заседании 21 декабря 2018 года с учетом замечаний и предложений соответствующих министерств и ведомств (членов Комитета).

Кроме того, официальная делегация Республики Таджикистан во главе с первым заместителем министра экономического развития и торговли Завки Завкизода находилась с официальным визитом в Женеве.

В ходе этой поездки были рассмотрены вопросы выполнения обязательств по упрощению процедур торговли и представления нотификации категорий «В» и «С».

В результате 12 августа текущего года нотификация об обязательствах категорий «B» и «C» была размещена на официальных сайтах ВТО.

Следует отметить, что реализация категории «B» требует дополнительного времени, а категория «C» требует дополнительного времени и финансово-технической поддержки партнеров по развитию.

Теперь Республика Таджикистан может привлечь финансово-техническую помощь от партнеров по развитию для выполнения обязательств категорий «В» и «С».