В Сурхандарье из зарплаты школьных учителей удерживают по $10 за аренду учебников

CA-NEWS (UZ) - Учителя нескольких школ Кизирикского района Сурхандарьинской области Узбекистана пожаловались на то, что по приказу директоров школ с их зарплаты удерживают по 100 тысяч сумов ($10) для аренды учебников.

По словам учителей, руководство Кизирикского районного отдела народного образования дало директорам школ «внутреннее» распоряжение о сборе денег из зарплаты учителей для аренды учебников. Учителя говорят, что отказавшимся сдавать деньги педагогам угрожают невыплатой зарплаты, сообщает centralasian.

Министерство народного образования Узбекистана сообщило о повышении стоимости аренды учебников на 2019-2020 учебный год.

«Директора школ заставляют нас, учителей, подписаться в ведомости, дав тем самым согласие на удержание из наших зарплат по 100 тысяч сумов за аренду учебников. Отказавшимся говорят, что не переведут на карточку зарплату за август месяц», – пожаловался один из учителей. Его слова подтвердили и другие педагоги.

По словам учителей, директора школ отказываются показывать учителям письменное распоряжение Кизирикского районного отдела народного образования о сборе денег за аренду учебников, ссылаясь на то, что распоряжение было «внутренним».

Как говорят кизирикские учителя, директора школ пообещали им, что сданные ими деньги будут возвращены после внесения родителями учеников оплаты за аренду школьных учебников.

Заведующий Кизирикским районным отделом народного образования Хушмурод Мухаммадиев 28 августа опроверг информацию об удержании из зарплаты учителей денег за аренду школьных учебников. "Это полная чушь! Никто из нашего отдела не давал такой команды. Родители учеников сами переводят деньги через банк за аренду учебников. У нас работает специальная комиссия из числа представителей прокуратуры, районо и Союза молодежи, которая проверяет ситуацию в школах. Но такой жалобы к нам не поступало", – заявил чиновник.

В Минобразования объяснили, что увеличение стоимости школьных учебников связано с повышением цен на печать и доставку книг.