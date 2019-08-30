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  30 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Индийская компания вложит $500 млн в строительство жилья и университета в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) -  Индийская строительная компания Minerva World of Knowledge инвестирует 500 миллионов долларов в строительство жилья в Ташкенте, сообщила 29 августа пресс-служба хокимията Ташкента.

Согласно официальному заявлению, в результате серии переговоров с индийской компанией в течение четырех месяцев было подписано инвестиционное соглашение на сумму 500 миллионов долларов.

Соглашение подразумевает строительство в Сергелийском районе столицы жилых комплексов, университетов и общежитий, медицинских и спортивных объектов, дошкольных учреждений и торгово-развлекательных комплексов в ближайшие пять лет.

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