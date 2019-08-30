Индийская компания вложит $500 млн в строительство жилья и университета в Ташкенте
- Узбекистан, общество
- 14:38, 30 августа 2019
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- Обновлено: 14:43, 30 августа 2019 English
CA-NEWS (UZ) - Индийская строительная компания Minerva World of Knowledge инвестирует 500 миллионов долларов в строительство жилья в Ташкенте, сообщила 29 августа пресс-служба хокимията Ташкента.
Согласно официальному заявлению, в результате серии переговоров с индийской компанией в течение четырех месяцев было подписано инвестиционное соглашение на сумму 500 миллионов долларов.
Соглашение подразумевает строительство в Сергелийском районе столицы жилых комплексов, университетов и общежитий, медицинских и спортивных объектов, дошкольных учреждений и торгово-развлекательных комплексов в ближайшие пять лет.