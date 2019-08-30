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  30 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Суд в США прекратил дело покончившего с собой миллиардера Эпштейна

CA-NEWS (CA) -  Федеральный суд в США прекратил уголовное дело против миллиардера Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в причастности к торговле девушками в возрасте 14 лет для предоставления сексуальных услуг. В августе он покончил с собой в тюрьме, передает "Ъ".

Как сообщает Reuters, прокуроры в суде заявили, что расследование будет продолжено. Сторона обвинения отметила, что прекращение дела против миллиардера не помешает в будущем предъявить обвинение его возможным соучастникам.

Джеффри Эпштейна задержали в июле после пересмотра сделки со следствием, на которую он пошел в 2008 году по делу о сутенерстве. Ему грозил пожизненный срок. Господин Эпштейн признал вину и получил 13 месяцев тюрьмы. 10 августа стало известно о его смерти. В американских СМИ появилась информация, что его могли убить, но судмедэксперты после вскрытия тела подтвердили версию о самоубийстве.

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