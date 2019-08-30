Глава ARETI назначен советником советника президента Туркменистана по нефтегазу

CA-NEWS (TM) - 29 августа президент Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с советником по нефтегазовым вопросам Ягшигельды Какаевым и главой компании ARETI Игорем Макаровым.

В ходе встречи Какаев предложил главе государства назначить Макарова «специалистом-экспертом» при советнике по нефтегазу. Бердымухаедов предложение одобрил.

«С удовлетворением констатировал долгосрочный характер взаимодействия с холдингом [ARETI], являющимся давним деловым партнером нашей страны», – цитирует президента госинформагентство ТДХ.

По данным издания, «Макаров заверил, что приложит все усилия, чтобы оправдать оказанное высокое доверие и внести весомый вклад в процветание Туркменистана, уроженцем которого он является».