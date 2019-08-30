РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане артисты давали взятку, чтобы спеть на праздновании Дня независимости, - СМИ

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане некоторые артисты давали взятки, а другие использовали высокопоставленных знакомых для того, чтобы выступить на праздновании Дня независимости. Об этом сообщил народный артист Узбекистана Рустам Хамидов, который долгие годы был главным режиссером по проведению праздника.

Как сообщило УзА, опубликовавшее интервью с режиссёром, некоторые руководители сферы культуры и искусства брали взятки, чтобы обеспечить участие артистов среднего уровня в праздничной программе с участием президента страны.

Рустам Хамидов также отметил, что растрата средств, выделенных на праздничные торжества, стало традицией в прежние времена.

«На самом деле всё имело свою стоимость, скажем, одно платье в то время стоило 70–80 000 сумов, а они покупали его за 200 000 сумов. Понимаете? К этому были привлечены не только чиновники среднего звена, но и вышестоящие руководители», - сказал режиссёр.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Глава МИД Таджикистана принял нового посла Украины
  • Всемирно известный японский архитектор привлечён к реконструкции Госмузея искусств Узбекистана
  • По итогам визита Бердымухамедова в Сингапур были подписаны четыре соглашения
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×