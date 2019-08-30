Акима округа и его водителя задержали в Алматинской области по подозрению в нападении на активистку

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CA-NEWS (KZ) - Полиция Алматинской области задержала акима Панфиловского сельского округа Талгарского района и его водителя по факту хулиганства с применением оружия в отношении Галины Арзамасовой, передает inAlmaty.kz.

Акима Панфиловского сельского округа Талгарского района Алматинской области Нургали Аппазова и его водителя Гани Сманова задержали вчера, 29-го августа.

«По факту хулиганства с применением оружия в отношении Галины Арзамасовой подозреваемые задержаны и водворены в ИВС (изолятор временного содержания). Расследование ведётся по ст. 293 ч. 3 УК РК Департаментом полиции по Алматинской области», - сообщают в полиции Алматинской области.

Напомним, что 26-го августа стало известно о нападении на активистку Галину Арзамасову у входа в акимат сельского округа. В нее стреляли из пневматического ружья.

«На Галину Арзамасову в поселке Ключи Панфиловского сельского округа Талгарского района Алматинской области было совершено вооруженное нападение. На ступеньках в районный акимат, куда она была записана на прием к районному акиму, в нее стреляли и ранили. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, - сообщила тогда граданская активистка Ирина Ким.

По факту причинения Галине Арзамасовой телесных повреждений Управлением полиции Талгарского района в ЕРДР зарегистрировано уголовное дело по ст. 293 ч. 3 УК РК («Хулиганство с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов»). Позже стрелявший в активистку 22-летний житель Талгарского района был задержан. У него изъяли пневматическое оружие.