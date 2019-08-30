Дело о бунте в вахдатской колонии расследовано. Среди фигурантов - брат Хусейна Абдусамадова

CA-NEWS (TJ) - Бахтиёр Абдусамадов, брат Хусейна Абдусамадова, приговоренного к пожизненному заключению за террористическое нападение на четырех иностранных велотуристов летом прошлого года, обвиняется в подготовке и участии в бунте в вахдатской колонии", передает Радио Озоди.



Однако его родные заявили, что Бахтиёр долгие годы страдает от туберкулеза и физически не мог участвовать в тюремных беспорядках.

38-летний Бахтиёр Абдусамадов с 2009 года отбывает 16-летний срок заключения в вахдатской колонии за соучастие в преступлении, организацию преступного сообщества и оказание содействия в незаконном переходе иностранных граждан через границу Таджикистана. В результате амнистии его срок заключения был сокращен на 4 года.

Сегодня Бахтиёра Абдусамадова обвиняют в том, что он знал о готовящихся беспорядках в тюрьме, но не проинформировал об этом тюремную администрацию и, более того, примкнул к повстанцам. Так заявляют официальные власти и проверить эти утверждения у альтернативных источников не представляется возможным.

Один из осведомленных источников в следственных органах сообщил 29 августа Радио Озоди на анонимных условиях, что Бахтиёр Абдусамадов поддерживал связь с несколькими зачинщиками бунта и примкнул к ним непосредственно во время мятежа.

По его словам, прокуратура завершила расследование дела о бунте, по которому фигурируют Бахтиёр Абдусамадов и еще свыше 20 заключенных. В целом, власти обвинили к причастности к мятежу большее количество осужденных, но более 20 человек из этого числа уже получили свои сроки. В ближайшие дни данное уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Верховный суд страны.

Ранее правозащитные организации призывали к объективному расследованию бунта в колониях в Вахдате и Худжанде. В частности, Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане в июне этого года распространила заявление, в котором призвала власти тщательно и беспристрастно расследовать произошедшее. ​

Гулчехра Шодмонова, мать Бахтиёра Абдусамадова, сказала 29 августа в беседе с Радио Озоди, что после бунта она больше не видела своего сына и поэтому не знает подробностей произошедшего, но считает его невиновным.

«Слышала, что в его отношении возбуждено дело и до окончания следствия я не могу его увидеть. Ему вменяются в вину три статьи», - говорит собеседница.

По ее словам, по имеющейся у нее информации, в ночь мятежа ее сын находился в тюремной больнице и не мог участвовать в мятеже.

В результате беспорядков в вахдатской колонии, которые произошли в ночь на 19 мая, погибли 32 человека, в том числе и трое охранников колонии. Власти сразу же объявили имена убитых, но не огласили имена тех, кто был задержан по подозрению в организации и участии в мятеже.

Беспорядки в вахдатской колонии произошли через полгода после бунта в худжандской тюрьме: 8 ноября 2018 года в ходе подавления бунта там погибли 23 человека, среди них — двое сотрудников колонии, еще пять пострадали. Недавно Верховный суд Таджикистана приговорил к пожизненному заключению Амирали Давлатова, которого власти называют одним из организаторов беспорядков в худжандской колонии. Приговор в отношении Амирали Давлатова и 32 других осужденных, участвовавших в бунте в худжандской колонии, был вынесен в конце июля. Трое, в том числе, Амирали Давлатов, получили пожизненный срок, остальные - от 19 до 24 лет лишения свободы.

Родные пяти осужденных за причастность к худжандскому бунту, обратились с письмом к Омбдусмену, в котором пишут, что их близкие не считают себя виновными, но их заставляли оговорить себя под пытками. Прошло две недели, но ответа на это письмо не последовало.