Японские исследователи провели первую пересадку роговицы, полученной из iPS-клеток человека

CA-NEWS (CA) - Японские исследователи сообщили, что в ходе первых в мире клинических испытаний такого рода они выполнили пересадку ткани роговой оболочки глаза, полученной искусственным путем на основе стволовых клеток, передает NHK.



Группа исследователей Осакского университета, которую возглавляет профессор Кодзи Нисида, рассказала об этом корреспондентам 29 августа.

По словам исследователей, 25 июля они провели операцию трансплантации на левом глазе сорокалетней женщины, страдающей от серьезного заболевания роговицы глаза.

Как рассказали ученые, они использовали частицы ткани роговой оболочки, полученные из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток человека, или iPS-клеток.

По словам врачей, на данный момент у пациентки не наблюдается реакции отторжения, а ее зрение восстановилось настолько, что она больше не испытывает трудностей в повседневной жизни.