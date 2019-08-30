РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Японские исследователи провели первую пересадку роговицы, полученной из iPS-клеток человека

CA-NEWS (CA) -  Японские исследователи сообщили, что в ходе первых в мире клинических испытаний такого рода они выполнили пересадку ткани роговой оболочки глаза, полученной искусственным путем на основе стволовых клеток, передает NHK.

Группа исследователей Осакского университета, которую возглавляет профессор Кодзи Нисида, рассказала об этом корреспондентам 29 августа.

По словам исследователей, 25 июля они провели операцию трансплантации на левом глазе сорокалетней женщины, страдающей от серьезного заболевания роговицы глаза.

Как рассказали ученые, они использовали частицы ткани роговой оболочки, полученные из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток человека, или iPS-клеток.

По словам врачей, на данный момент у пациентки не наблюдается реакции отторжения, а ее зрение восстановилось настолько, что она больше не испытывает трудностей в повседневной жизни.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Узбекистане мальчик, выпивший растворитель в детском саду, выписался домой - Минздрав
  • Китайские инвесторы взяли в разработку группу месторождений золота в Таджикистане
  • Количество транзитных железнодорожных составов, проходящих через Монголию, достигло 900 единиц
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×