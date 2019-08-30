В ОВД Самарканда прокомментировали жестокое избиение собаки

CA-NEWS (UZ) - 28 августа в сети распространилось видео, где сотрудник органов внутренних дел бросает камень в собаку. Пресс-служба ОВД Самарканда сообщило подробности данного инцидента.

28 августа в 01:30 ночи Центром санитарно-эпидемиологического надзора Самарканда был зафиксирован случай, в котором бешеная собака укусила нескольких людей. Как характеризируется, это кабель черно-белого окраса, возраст, примерно, 2-3 года. На основе данного экстренного сообщения на место события выехала рабочая группа специалистов Самаркандского областного государственного центра санитарно-эпидемиологического надзора и городского ЦСЭН, также государственной ветеринарной службы города Самарканд.

По заключению рабочей группы, собака, заснятая на видео, в общей сложности, напала на 15 граждан, покусала и поцарапала их. Учитывая чрезвычайность данного случая, все граждане, пострадавшие от нападения бешеной собаки, срочно госпитализированы, ведется оперативный курс антирабической прививки, состояние раненых взято под контроль Областного управления здравоохранения, — говорится в сообщении пресс-службы.

В целях прекращения нападения предполагаемой бешеной собаки в 3:00 была организована группа Самаркандского ГОВД совместно с бригадой по отлову собак. Больная собака была поймана. В ходе отлова собака укусила и сотрудника ГОВД. В соответствии с установленным порядком собака отправлена в лабораторию вирусологии областного управления ветеринарии.