В Туркменистане взятка за устройство ребенка в русскую школу превышает $1 тыс

CA-NEWS (TM) - Туркменистане все еще есть школы с одним или несколькими классами, в которых обучение ведется на русском языке.

Из-за того, что родители выпускников стараются отправить детей получать высшее образование в страны СНГ, спрос на места русскоязычных классах огромен.

Это привело к тому, что размер взятки за устройство ребенка в эти школы в некоторых случаях достигает 20 тысяч манатов (около $1111 по курсу «черного рынка»).

Корреспонденты «Хроники Туркменистана» побеседовали с жителями Ашхабада, которые в этом году подыскивали школы для своих детей.

По словам одного из родителей, устроившего ребенка в русскоязычный класс одной из школ Ашхабада, он заплатил 20 тысяч манатов. Его родственник, чья дочь тоже учится в этой школе, в прошлом году заплатил 14 тысяч. В целом, согласно рассказам родителей, сумма взятки варьируется от 10 до 20 тысяч. Стоит отметить, что ранее, для того, чтобы записаться в русский класс, было необходимо наличие статуса переселенца или российского гражданства, сейчас таких справок уже не требуют.

Особняком стоит полностью русская школа им. Пушкина при посольстве РФ. Ранее за то, чтобы поступить в эту школу нужно было заплатить $3-5 тысяч, однако сейчас места неофициально распределяются на уровне Министерства образования и выше. «Простым смертным туда не попасть даже за взятку», – заключил собеседник ХТ.

Взятки пытаются брать и директора туркменских школ. Здесь, помимо рекомендаций знакомых, спрос также определяется близостью к дому. Родители, очевидно, пытаются устроить ребенка в школу поближе, но руководство может заявить, что мест не осталось, хотя за определенную сумму этот вопрос можно решить. Размер взяток здесь сильно колеблется, но, как правило, не превышает двух тысяч манатов.