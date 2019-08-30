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  30 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Посол Таджикистана в Китае пригласил Джека Ма посетить Душанбе

CA-NEWS (TJ) -  Посол Таджикистана в Китае Парвиз Давлатзода принял участие в торжественной церемонии открытия Выставки «Smart China Expo-2019», которая состоялась 26-29 августа в китайском городе Чунцин, передает НИАТ Ховар.

«Smart China Expo-2019» сосредоточилась на центральной теме интеллектуальных технологий и провела ряд мероприятий, включая конференции, выставки, конкурсы и форумы.

В рамках выставки Посол Таджикистана провел встречу с заместителем мэра города Чунцин Пан Йичином, в ходе которой обсуждались перспективы сотрудничества Таджикистана и Чунцина в разных сферах.

Парвиз Давлатзода также встретился с известным китайским предпринимателем, основателем и председателем Совета директоров компании «Alibaba Group» Джеком Ма и пригласил его посетить Таджикистан с целью ознакомления с инвестиционными возможностями страны.

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