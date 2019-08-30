В Туркменабаде прошли переговоры по демаркации госграницы между Узбекистаном и Туркменистаном

CA-NEWS (TM) - 24-30 августа в городе Туркменабаде (Туркменистан) состоялась очередная встреча рабочих групп Совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы между Республикой Узбекистан и Туркменистаном.

В ходе мероприятия узбекская и туркменская делегации согласовали прохождение проектной демаркационной линии на отдельных участках узбекско-туркменской Государственной границы и доработали проекты нормативно-правовых и технических документов демаркации границы, сообщила пресс-служба МИДа.

На встрече также согласованы объемы выполняемых сторонами демаркационных работ на совместной Государственной границе.

По итогам переговоров руководителями делегаций Узбекистана – Тулкином Абдуллаевым и Туркменистана – Мамедом Мамедовым подписан соответствующий Протокол.