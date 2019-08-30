Объявлены победители Премии Ага Хана в области архитектуры за 2019 год

CA-NEWS (CA) - 29 августа в Казани были объявлены победители Премии Ага Хана в области архитектуры за 2019 год. Победителями, которые разделят между собой 1 миллион долларов США, стали:

Бахрейн

Проект по возрождению города Мухаррак – этот объект, внесенный в список Всемирного наследия и подчеркивающий историю города по добыче жемчуга, был впервые инициирован как серия проектов по реставрации и повторному использованию. Проект затем трансформировался в комплексную программу, целью которой было сбалансировать демографическую структуру города путем создания общественных пространств и культурных площадок и улучшения общей среды обитания.

Бангладеш

Образовательный проект «Arcadia» в Южном Канарчоре – модульный объект, включающий в себя пространство для дошкольного учреждения, общежития, детского сада и центра профессионально-технической подготовки, - который применяет инновационный метод в использовании речного участка, часто подтапливаемого в течение пяти месяцев каждый год. Вместо нарушения экосистемы и создания закрепленной осыпи для строительства, архитектор нашел решение в виде плавающей конструкции, которая могла бы находиться на земле или на воде, в зависимости от сезонных условий.

Палестина

Палестинский музей в городе Бирзеит - музей расположен на верхушке террасного склона горы, с которого открывается живописный вид на Средиземное море и был отмечен золотым сертификатом LEED за устойчивые технологии строительства. Зигзагообразные формы архитектуры Музея и садов на склонах холмов вдохновлены окружающими сельскохозяйственными террасами, подчеркивающими связь между землей и Палестинским наследием.

Российская Федерация

Программа развития общественных пространств в Республике Татарстан - в рамках этой программы на сегодняшний день было проведено благоустройство 328 общественных пространств в разных уголках Татарстана. Эта амбициозная программа направлена на противодействие тенденции по переходу земель в частную собственность путем переориентации приоритетов на качественные общественные пространства для жителей Татарстана. Программа стала образцом на всей территории Российской Федерации.

Сенегал

Учебный корпус Университета имени Алиуна Диопа в г. Бамбей – проект разработан с учетом нехватки ресурсов, которая подтолкнула к использованию биоклиматических стратегий, в том числе большого навеса с двойной крышей и решетчатой конструкции, которая позволяет избежать прямого солнечного излучения, но при этом обеспечивает естественную вентиляцию. Используя местные знакомые методы строительства и следуя принципам устойчивого развития, проекту удалось свести к минимуму затраты и требования к техническому обслуживанию, в то же время применяя смелые архитектурные решения.

Объединенные Арабские Эмираты

Экосистемный парк «Wasit» в городе Шарджа - проект, с помощью которого пустырь был преобразован в водно-болотный экопарк, служащий целям сохранения биоразнообразия и повышения экологической грамотности. Несмотря на то, что его местная экосистема была восстановлена, этот Парк также стал популярным местом для посетителей, желающих понять и узнать больше об их естественной среде обитания.

О Премии Ага Хана в области архитектуры:

Премия Ага Хана в области архитектуры отличается от многих других архитектурных премий: она не только награждает архитекторов, но и отмечает работу муниципалитетов, строителей, клиентов, мастеров и инженеров, которые сыграли важную роль в реализации проекта. Премия была вручена проектам по всему миру, от Франции до Китая. Архитекторы и проектировщики от Нью-Йорка до Дакки получили одну из 122 наград. В процессе номинации было задокументировано более 9000 строительных проектов. Премия была учреждена Его Высочеством Ага Ханом в 1977 году для выявления и поощрения создания концепций, которые отвечают потребностям и стремлениям обществ, в которых широко представлены мусульмане.

Состав Генерального жюри Премии за 2019 год

Генеральное жюри Премии Ага Хана в области архитектуры за 2019 год состоит из девяти членов: Энтони Кваме Аппиа – американский философ англо-ганского происхождения, Мейса Батайнех – основатель и генеральный архитектор фирмы «Maisam Architects & Engineers», сэр Дэвид Чипперфильд – британский архитектор, автор более 100 проектов для заказчиков из государственного и частного сектора, Элизабет Диллер – партнер-учредитель дизайн-студии, которая занимается проектами в области архитектуры, аудио-, видео- и цифровой медиапродукции, Эдхем Эльдем – профессор истории Босфорского университета (Стамбул) и Коллеж де-Франс, Мона Фауаз – профессор урбанистики и градоустройства Института государственного управления имени Иссама Фареза Американского университета в Бейруте, Карим Ибрахим – египетский архитектор и исследователь городской среды, специализирующийся на исторической застройке Каира, Али М. Малкави – профессор Высшей школы дизайна Гарвардского университета и директор-учредитель Центра по экологической архитектуре и градостроительству Гарвардского университета, Нондита Корреа Меротра – архитектор, работающий в Индии и США, директор Фонда Чарльза Корреа.

Председателем Руководящего комитета Премии является Его Высочество Ага Хан. Остальные члены Руководящего комитета: сэр Дэвид Аджайе - учредитель фирмы «Adjaye Associates» (Лондон), Мохаммад аль-Асад – директор-учредитель Центра исследований городской среды (Амман), Эмре Аролат – учредитель фирмы «EAA- Emre Arolat Architecture», Франческо Бандарин - советник по особым вопросам ЮНЕСКО (Париж), Ханиф Кара – директор по дизайну фирмы «AKT II» (Лондон) и профессор Высшей школы дизайна Гарвардского университета, Азим Нанджи – советник по особым вопросам Университета Ага Хана в г. Найроби, Нассер Раббат, стипендиат программы Ага Хана, профессор Массачусетского технологического института, Бригитта Шим, партнер фирмы «Shim-Sutcliffe Architects» (Торонто) и Марина Табассум, руководитель фирмы «Marina Tabassum Architects» (г. Дакка). Директор Премии – Фаррох Деракшани.

Книга Премии

Монография, которая включает в себя эссе по вопросам, поднятым в результате выбора Генеральным жюри шорт-листа и победителей премии 2019 года, будет опубликована компанией ArchiTangle Publishers в сентябре 2019 года. Книга «Архитектура в диалоге» под редакцией Андреса Лепик, содержит описания и иллюстрации 20 проектов, включенных в шорт-лист, включая шесть проектов-победителей.