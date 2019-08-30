В МИДе опровергли задержание выходца из Узбекистана за подготовку теракта в Швеции

CA-NEWS (UZ) - 16 августа сообщалось, что задержанный в городе Эстерсунд в центральной части Швеции и подозреваемый в организации теракта является гражанином Узбекистана.

Ранее Шведское радио сообщало, что мужчина, задержанный полицией в Эстерсунде и подозреваемый в организации террористического заговора, является выходцем из Узбекистана.

Однако, 29 августа дипломатическое представительство получило официальный ответ окружного суда г.Эстерсунде о том, что задержанный не является гражданином Узбекистана, сообщает пресс-служба МИДа.