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  30 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В МИДе опровергли задержание выходца из Узбекистана за подготовку теракта в Швеции

CA-NEWS (UZ) -  16 августа сообщалось, что задержанный в городе Эстерсунд в центральной части Швеции и подозреваемый в организации теракта является гражанином Узбекистана.

Ранее Шведское радио сообщало, что мужчина, задержанный полицией в Эстерсунде и подозреваемый в организации террористического заговора, является выходцем из Узбекистана.

Однако, 29 августа дипломатическое представительство получило официальный ответ окружного суда г.Эстерсунде о том, что задержанный не является гражданином Узбекистана, сообщает пресс-служба МИДа.

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