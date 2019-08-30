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  30 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Самый крупный аквапарк Центральной Азии открылся в Душанбе

CA-NEWS (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель города Душанбе Рустам Эмомали 30 августа открыли в районе Исмоили Сомони реконструированный комплекс отдыха озеро «Душанбе», сообщает пресс-служба главы государства.

после церемонии открытия объекта президент ознакомился с условиями работы озера «Душанбе», где расположены магазины, ресторан, бассейны, аквапарк, зоопарк и другие объекты для отдыха и досуга посетителей.

Данный комплекс, расположенный на площади 17 га способен в день оказывать услуги до 5 тыс. посетителей, в том числе туристов.

Площадь самого озера составляет 6,5 га. На территории комплекса построены различные объекты для досуга, занятия спортом, питания, также возведен зоопарк с 50 видами животного мира.

На площади 2,6 га расположился аквапарк, самый крупный в Центральной Азии, где работают 16 водных аттракционов.

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