Создается Агентство «Узбеккосмос»

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 августа подписал указ о развитии космической деятельности в стране, согласно которому при Кабинете Министров создается Агентство космических исследований и технологий («Узбеккосмос»). Об этом сообщает Gazeta.uz.



Агентство «Узбеккосмос» будет ответственным за выработку и реализацию единой государственной политики и стратегических направлений в сфере космических исследований и технологий. Среди его основных задач реализация государственных программ развития космической отрасли в Узбекистане;

развитие инфраструктуры космической отрасли, космических исследований и технологий, научно-изыскательских, опытно-конструкторских и инновационных работ и другие.

Указом утверждена «Дорожная карта» по развитию космической отрасли в Узбекистане на 2019−2020 годы.

До 1 ноября планируется разработать проект закона «О космической деятельности», а до 1 июля 2020 года — проект Государственной программы развития космической отрасли в Узбекистане на 2020−2030 годы.

В программу должны быть включены такие вопросы, как строительство объектов космической отрасли и соответствующей инфраструктуры, а также подготовка специалистов в вузах и учебных центрах в сфере космических исследований и технологий.