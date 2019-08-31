РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Создается Агентство «Узбеккосмос»

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 августа подписал указ о развитии космической деятельности в стране, согласно которому при Кабинете Министров создается Агентство космических исследований и технологий («Узбеккосмос»). Об этом сообщает Gazeta.uz.

Агентство «Узбеккосмос» будет ответственным за выработку и реализацию единой государственной политики и стратегических направлений в сфере космических исследований и технологий. Среди его основных задач реализация государственных программ развития космической отрасли в Узбекистане;
развитие инфраструктуры космической отрасли, космических исследований и технологий, научно-изыскательских, опытно-конструкторских и инновационных работ и другие.

Указом утверждена «Дорожная карта» по развитию космической отрасли в Узбекистане на 2019−2020 годы.

До 1 ноября планируется разработать проект закона «О космической деятельности», а до 1 июля 2020 года — проект Государственной программы развития космической отрасли в Узбекистане на 2020−2030 годы.

В программу должны быть включены такие вопросы, как строительство объектов космической отрасли и соответствующей инфраструктуры, а также подготовка специалистов в вузах и учебных центрах в сфере космических исследований и технологий.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Туркменистане взятка за устройство ребенка в русскоязычную школу превышает $1 тыс.
  • Индийская компания вложит $500 млн в строительство жилья и университета в Ташкенте
  • Глава МИД Таджикистана поручил дипломатам следить за процессом по делу об убийстве Хувайды
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×