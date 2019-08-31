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  31 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Facebook убрал слоган про бесплатное использование
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (CA) -  Facebook убрала с домашней страницы слоган «Бесплатно, и так будет всегда» без соответствующих объявлений. Теперь на его месте стоит фраза «Быстро и легко».

Прежняя версия выглядела так: «It’s free, and always will be» («Это бесплатно, и так будет всегда»). Компания не афишировала изменения. Журналисты с помощью интернет-архива Wayback Machine выяснили, что текст был изменен 6 или 7 августа. Business Insider связался с компанией, но она пока не дала никаких комментариев.

Адвокат и эксперт по цифровому праву Хосе Антонио Кастильо считает, что изменения связаны с майской директивой Европарламента, которая приравнивает сбор личных данных к форме оплаты. При этом эксперт считает, что «Facebook не является бесплатным и никогда им не был».

Валютой Facebook были и остаются личные данные пользователей. Однако она никогда не была бесплатной, потому что данные стоят больших денег, — утверждает Кастильо.

Примечательно, что в правилах сайта указано, что Facebook «не гарантируем, что платформа всегда будет бесплатной».

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