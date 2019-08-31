Бездомные ташкентцы помогли приюту для собак

CA-NEWS (UZ) - ГУВД Ташкента и приют для животных Ироды Маткаримовой в первый раз провели совместную акцию. Десять жильцов Центра реабилитации для лиц без определенного места жительства, открытого при ГУВД, посетили приют, чтобы помочь его организаторам и познакомиться с собаками, сообщило издание Nuz.uz.



В планах ГУВД – наладить реабилитацию бездомных через общение с животными. Пробная поездка в приют состоялась на днях.

Как отметили организаторы, люди из Центра реабилитации были очень доброжелательны и сразу же включились в работу приюта: помогали с уборкой и разносом воды, расчёсыванием собак, играли с ними.

По мнению представителей приюта, акция оказалась успешной.

«Нам было приятно попробовать такой способ реабилитации не только собак, но и людей. Очень хочется, чтобы люди приезжали к нам и получали массу спокойствия и гармонии, чтобы их жизнь наладилась и они обрели свои дома, как и у нас животные обретают семьи. Мы не сравниваем людей и животных, мы сравнили ситуации. Сегодня встретились те, кто оказался в одинаковых жизненных сложностях, кто потерял свой дом и кров, но обрёл крышу над головой в виде приюта. Мира и добра всем!», - отметили организаторы.