Human Rights Watch призвало правительство Узбекистана начать расследование пыток в «Жаслыке»

CA-NEWS (UZ) - Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвало правительство Узбекистана начать независимое расследование совершенных правонарушений в колонии «Жаслык» в Кунградском районе Каракалпакстана. Об этом сообщается в заявлении организации, опубликованном на официальном сайте.

По мнению Human Rights Watch, это решение позволит Узбекистану перевернуть мрачную страницу в истории защиты прав человека. Однако правительству страны следует принять меры, чтобы закрытие колонии стало частью давно требовавшихся реформ в пенитенциарной и судебной системах.

Организация считает, что руководство страны не должно останавливаться на закрытии колонии. Следует начать независимое расследование совершенных там правонарушений и привлечь виновных к ответственности по закону, а также выплатить компенсацию жертвам и их семьям.

В статье напоминается, что HRW вместе с правительствами других стран, органами ООН и правозащитниками на протяжении долгого времени призывала Узбекистан закрыть «Жаслык», созданный в 1999 году.

В 2009 году Human Rights Watch обращалась к Европейскому Союзу с призывом поднять на переговорах с Узбекистаном вопрос о правах человека, в частности, о пытках в «Жаслыке». Колония фигурировала и в отчете HRW 2014 года о политзаключенных в Узбекистане, а в 2017 году, после прихода к власти Шавката Мирзиёева, организация настоятельно призвала его выполнить рекомендации ООН и закрыть «Жаслык».

Напомним, о закрытии колонии «Жаслык» власти Узбекистани сообщили в начале августа. Сообщалось, что заключенные, отбывающие наказание в «Жаслыке», будут направлены в другие колонии.

Колония «Жаслык» была основана в 1999 году на месте бывшего советского полигона химического оружия в автономной республике Каракалпакстан, расположенной на северо-западе Узбекистана. Этот район известен своим суровым климатом – очень холодной зимой и жаркими, сухими летними месяцами. Тюрьма была открыта после взрывов в Ташкенте, в которых власти обвинили религиозных экстремистов.

Некоторые называют эту колонию «Домом пыток», другие – «Местом, откуда нет обратной дороги».

Колония «Жаслык» известна пытками и издевательствами над заключенными. Здесь в ужасающих условиях содержались многие узбекские политзаключенные и лица, осужденные по религиозным мотивам.

В 2002 году правозащитники, в том числе представители международной организации «Хьюман Райтс Вотч» (HRW), зафиксировали два случая смерти заключенных в «Жаслыке», чьи тела имели явные признаки насилия.