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  31 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане уволили чиновника, подозреваемого в нападении на женщину

CA-NEWS (KZ) -  Глава Панфиловского сельского округа Нургали Аппазов освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщили в администрации Талгарского района Алматинской области.

Именно этот чиновник, а также его водитель были задержаны в рамках расследования дела о стрельбе в гражданскую активистку Галину Арзамасову, поднимавшую проблемы приватизации сельского клуба, продажи земель так называемой зеленой зоны без разрешения местных жителей, нехватки пастбищ и незаконной вырубки деревьев.

«В последний свой визит 26 августа к акиму района она поднимала вопрос про земельный участок близ школы, который перешел в частную собственность, — говорится в сообщении администрации. — 27 августа аким района Рыскелды Сатбаев выехал в село Карабулак, чтобы проверить на месте, как участок возле школы оказался в частных руках. Факт подтвердился, и по нему были приняты необходимые меры».

Как сообщалоcь ранее, 26 августа, в Арзамасову стреляли. Полиция расследует уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное преступной группой с применением или попыткой применения оружия». Аппазову и его водителю Гани Сманову грозит до семи лет лишения свободы.

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