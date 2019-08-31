Рахмона попросили помиловать похитителя первого президента Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Родственники заключенного, который взял в заложники первого таджикского президента Рахмона Набиева, попросили нынешнего президента Таджикистана помиловать его и выпустить на свободу.

Исматулло Хабибуллоев, известный как «Исмати Авули», уже 19 лет отбывает наказание в виде лишения свободы и ему еще осталось сидеть до окончания тюремного срока 6 лет.

Его жена Азизамох Хабибуллоева в беседе с Радио Озоди 30 августа сказала, что она подала заявление на имя президента Таджикистана, в котором просила простить ее мужа за те преступления, которые он совершил, так как Исмат серьезно болен и дети хотят увидеть своего отца живым на свободе.

«У него ухудшилось зрение, один глаз вообще не видит, второй еле-еле. Здоровье ухудшается с каждым днем. Мы очень беспокоимся за его здоровье и поэтому просим президента простить нашего мужа и отца», - сказала собеседница.

Исматулло Хабибуллоев, который стал известен в 90-х годах как «Исмати Авули», был одним из организаторов февральских событий в 1990 году. Тогда в результате беспорядков, которые привели к кровопролитию, погибли десятки людей. Исмат, который считался одним из лидеров преступного мира, в сентябре 1992 года во время гражданской войны в Таджикистане взял в заложники первого президента Таджикистана Рахмона Набиева и силой заставил его написать заявление об отставке.

Хабибуллоева задержали в феврале 2001 года и в 2002 году Верховный суд Таджикистана приговорил его за совершение тяжких преступлений, как взятие в заложники, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля Республики Таджикистан с целью ослабления основ конституционного строя и безопасности государства, убийства людей к тюремному заключению сроком на 25 лет.

Во время суда было оглашено, что Хабибуллоев готовил покушения на бывшего мэра столицы Махмадсаида Убайдуллаева, Мирзо Зиёева, председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям, Махмадрузи Искандарова, председателя ОАО «Таджикгаз» и др. Срок тюремного заключения Хабибуллоева истекает в 2024 году.

В Таджикистане амнистия в отношении преступников, совершивших такие тяжкие преступления, как например убийства или взятие в заложники, не применяется, и исключительное право на амнистию этой категории преступников имеет только президент Таджикистана.