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  31 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Новая партия автомобилей «КамАЗ» поступила в Туркменистан

CA-NEWS (TM) -  Лебапское производственное объединение Lebapawtoulag за август 2019 года поступили самосвалы «КАМАЗ» в количестве 16 единиц. Это в 2019 году первая партия машин, заказанных Министерством автомобильного транспорта в Республике Татарстан (РФ). Об этом пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

В июне 2019 года в ходе рабочего визита в Татарстан во время посещения выставки промышленной продукции ведущих предприятий Татарстана президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов особо выделил деятельность в стране открытого акционерного общества «КАМАЗ».

Напомним, в ходе визита Гурбангулы Бердымухамедова в Татарстан было подписано Соглашение о сотрудничестве между Агентством Türkmenawtoulaglary Минпрома и коммуникации Туркменистана и публичным АО «КАМАЗ» в области поставки автотранспортной техники и дальнейшего техобслуживании. Согласно документу Туркменистан закупит 2 тыс. единиц автотехники «КАМАЗ» различной модификации на сумму $162,7 млн.
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