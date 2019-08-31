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  31 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане назначили нового муфтия

CA-NEWS (TM) -  30 августа в Ашхабаде прошло совещание священнослужителей, в котором приняли участие религиозные деятели и старейшины страны, передает госинформагентство ТДХ.

После слов благодарности в адрес президента Гурбангулы Бердымухамедова «за создание условий для совершения обряда хаджа», собравшиеся выбрали нового муфтия Туркменистана. Им стал главный имам Лебпаского велаята (области) Ялкаб Ходжагулыев. На освободившееся место в Лебап был переведен главный имам Ахалского велаята В.Ишангулыев, в свою очередь в Ахал был переведен главный имам Геоктепинского этрапа (района) Т.Джемшидов.

Назначенные священнослужители еще раз поблагодарили главу государства, пообещав трудиться на благо страны и воспитывать молодежь согласно ценностям и традициям туркменского народа.

Конкретных причин смещения прежнего муфтия Чарыгелди Серяева издание не указывает, ограничившись лаконичным объяснением, что перестановки были сделаны, «следуя традиции ротации».

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