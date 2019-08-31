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  31 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Студентов, учащихся в белорусских вузах не выпускают из Туркменистана

CA-NEWS (TM) -  В редакцию «Хроники Туркменистана» обратились студенты белорусских вузов, которые рассказали о том, что их не выпускают из Туркменистана на учебу.

Пострадавшие студенты подчеркнули, что государственные вузы Беларуси, в которых они учатся входят в перечень учебных заведений, дипломы которых с этого года будут признаваться в Туркменистане.

Сотрудники миграционной службы причин, по которым учащихся не допускают на рейсы не объясняют, на все вопросы отвечая «болонок!» (не разрешено).

«Нас не берут на учет в Министерстве образования, поэтому и не выпускают», – предположила одна из студенток.

Учащиеся надеются, что власти обратят внимание на эту проблему и позволят им выехать на учебу вовремя.

Напомним, что ранее Радио «Азатлык» также сообщало, что из Туркменистана без объяснения причин не выпускают студентов зарубежных вузов.

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