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  31 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ВС Афганистана отбили у талибов приграничную территорию с Таджикистаном

CA-NEWS (TJ) -  Атака боевиков запрещенного террористического движения «Талибан» на приграничный с Таджикистаном уезд Чах-Аб провинции Тахар отбита, говорится в совместном заявлении министерств обороны и внутренних дел Афганистана.

Заявление было опубликовано в пятницу, 30 августа, во второй половине дня на сайте МВД Афганистана. Уездный центр был захвачен талибами утром в пятницу, боевики подожгли несколько правительственных зданий.

«В результате совместной операции подразделений министерства обороны и МВД страны в центре уезда Чах-Аб было убито 28 боевиков, в том числе и командир элитного подразделения экстремистов «красная бригада» Хикмат. Боевики вытеснены с территории уездного центра в находящиеся рядом селения, операция продолжается», – говорится в совместном заявлении силовых структур.

Талибы опровергают эту информацию.

Сообщается также, что в пятницу столкновения с талибами произошли в других уездах провинции Тахар: Янги-Кала, Рустак, и Даргад, также граничащих с Таджикистаном.

Ранее власти Афганистана заявили о начале масштабной военной операции против боевиков “Талибан” в соседней с Тахаром провинции Бадахшан. Местные СМИ сообщают, что в ходе авиаудара позициям талибов в уезде Джурм убит командир одной из вооруженных боевиков, который , якобы, является уроженцем Таджикистана.

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