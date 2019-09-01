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  1 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте ко Дню независимости организуют салют высотой 350 метров

CA-NEWS (UZ) -  Администрация Ташкента пригласила горожан на праздничный салют в честь 28-летия Независимости. Он состоится 1 сентября в 21.00.

Как сообщает хокимият столицы, для салюта подготовлены 80 установок, расположенные позади дворца Дружбы народов. Он будет продолжаться 9 минут. За это время в небо над Ташкентом будут выпущены 2 723 разноцветных огня, причем высота салюта достигнет 350 метров.

Как пообещали в столичной администрации, это будет «самый высокий и самый красивый за всю историю страны салют».

Напомним, что 1 сентября в Узбекистане отмечается 28-летие со Дня установления независимости. Граждане страны, работающие пять дней в неделю, отдыхают с 31 августа по 3 сентября. Для тех, чья рабочая неделя составляет шесть дней, предусмотрено три дня отдыха – с 1 по 3 сентября.

31 августа объявлено дополнительным нерабочим днем, еще один выходной переносится на праздничную неделю с субботы 7 сентября.

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