В Ташкенте ко Дню независимости организуют салют высотой 350 метров

- Узбекистан, общество
- 11:40, 01 сентября 2019
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CA-NEWS (UZ) - Администрация Ташкента пригласила горожан на праздничный салют в честь 28-летия Независимости. Он состоится 1 сентября в 21.00.
Как сообщает хокимият столицы, для салюта подготовлены 80 установок, расположенные позади дворца Дружбы народов. Он будет продолжаться 9 минут. За это время в небо над Ташкентом будут выпущены 2 723 разноцветных огня, причем высота салюта достигнет 350 метров.
Как пообещали в столичной администрации, это будет «самый высокий и самый красивый за всю историю страны салют».
Напомним, что 1 сентября в Узбекистане отмечается 28-летие со Дня установления независимости. Граждане страны, работающие пять дней в неделю, отдыхают с 31 августа по 3 сентября. Для тех, чья рабочая неделя составляет шесть дней, предусмотрено три дня отдыха – с 1 по 3 сентября.
31 августа объявлено дополнительным нерабочим днем, еще один выходной переносится на праздничную неделю с субботы 7 сентября.