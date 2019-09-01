На севере Таджикистана сожгли около 700 килограммов наркотиков
- Таджикистан, общество
- 11:43, 01 сентября 2019
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CA-NEWS (TJ) - В северной части Таджикистана правоохранители сожгли около 700 килограммов наркотиков. Об этом рассказал пресс-секретарь МВД республики Умарджон Эмомали.
Он уточнил, что все 700 килограммов наркотических веществ были сожжены полицией Согдийской области в присутствии членов специальной комиссии.
Как стало известно, все наркотики проходили по 256 уголовным делам, по которым уже вынесен и вступил в силу приговор. Примечательно, что вся эта внушительная цифра изъята всего лишь за семь месяцев текущего года.