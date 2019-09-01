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  1 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На севере Таджикистана сожгли около 700 килограммов наркотиков

CA-NEWS (TJ) -  В северной части Таджикистана правоохранители сожгли около 700 килограммов наркотиков. Об этом рассказал пресс-секретарь МВД республики Умарджон Эмомали.

Он уточнил, что все 700 килограммов наркотических веществ были сожжены полицией Согдийской области в присутствии членов специальной комиссии.

Как стало известно, все наркотики проходили по 256 уголовным делам, по которым уже вынесен и вступил в силу приговор. Примечательно, что вся эта внушительная цифра изъята всего лишь за семь месяцев текущего года.

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