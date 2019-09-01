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  1 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Перестрелка произошла на границе Таджикистана и Кыргызстана

CA-NEWS (TJ) -  На кыргызско-таджикской границе в Баткенской области произошел конфликт. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

По его данным, конфликт произошел сегодня, 31 августа, в селе Таш-Тумшук Баткенского района, а причиной стало то, что на неописанном участке госграницы таджикская сторона начала прокладывать асфальт.

«Пограничники попросили остановить работы, но соседи не отреагировали, тогда военнослужащие произвели предупредительный выстрел в воздух. Их пытались закидать камнями, и в конфликт вмешались жители Кыргызстана», - отмечает ГПС.

«Проведена совместная встреча пограничников, милиционеров и органов местного самоуправления. Они провели разъяснительную работу среди населения. Асфальтирование дороги остановлено, поскольку эти работы начаты несогласованно», - добавили в Госпогранслужбе.

На данное время ГПС характеризует обстановку, как стабильную.

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