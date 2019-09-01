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  1 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане один человек погиб при взрыве в производственном цехе

CA-NEWS (KZ) -  Один человек погиб, трое с травмами госпитализированы в результате взрыва в цехе по производству газобетонных блоков в Алма-Атинской области Казахстана, сообщил официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана.

По его информации, ЧП произошло днём 31 августа в селе Райымбек.

"При процессе производства газобетонов под высоким давлением прорвало автоклав с последующим взрывом и частичным разрушением цеха. В результате взрыва часть дымоходной трубы упала на территорию частного жилого сектора", - проинформировал представитель КЧС, добавив, что на месте взрыва обнаружено тело мужчины 1961 года рождения.

Кроме того, по его данным, с места происшествия с различными травмами в районную больницу доставлены трое пострадавших.

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