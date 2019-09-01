РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Массовая стрельба в Техасе: 21 раненый, 5 погибших

CA-NEWS (CA) -  В Техасе неизвестный мужчина устроил стрельбу на дороге между городами Мидленд и Одесса. Он открыл огонь по полицейскому, остановившему его машину для досмотра. Затем преступник продолжил расстреливать мирных граждан на улицах Одессы. В ходе перестрелки с офицерами полиции нападавший был ликвидирован. В результате атаки погибли пять человек, ещё 21 пострадал.

В американском штате Техас мужчина устроил стрельбу на дороге, соединяющей города Мидленд и Одесса. По информации полицейского департамента Одессы, нападавший открыл огонь по сотруднику правоохранительных органов, остановившему его машину для досмотра.

«В субботу, 31 августа 2019 года, примерно в 15:25 по местному времени сотрудники Управления общественной безопасности остановили автомобиль на автомагистрали I-20 между городами Мидленд и Одесса. Водитель транспортного средства открыл огонь по патрульному и попытался скрыться в западном направлении, выстрелив в ещё одного человека», — указано в заявлении на сайте местной полиции.

Затем мужчина переместился в Одессу, где открыл огонь по прохожим.

«Подозреваемый устроил стрельбу в городе Одесса, где угнал почтовый автофургон. Мужчина расстреливал беззащитных граждан по всему городу, а потом направился к кинотеатру Cinergy», — отмечается в полицейском сообщении.

Изначально поступала информация, что нападавших может быть двое, но вскоре выяснилось, что атаку совершил один человек. В полиции сообщили, что преступник был ликвидирован у кинотеатра. По последним данным, он успел убить пять человек и ранить 21.

«Подозреваемый ранил сотрудника полицейского управления Одессы и сотрудника полицейского управления Мидленда и был убит в результате ответного огня со стороны блюстителей порядка. На данный момент известно по меньшей мере о 21 раненом и пяти погибших», — сообщают правоохранители.

Шеф одесской полиции Майкл Герке описал нападавшего как «белого мужчину возрастом около 35 лет». Он также отметил, что у правоохранителей пока нет точной информации о его личности.

Также неизвестно, могли ли при стрельбе в Техасе пострадать иностранные граждане. Об этом написало генеральное консульство России в Хьюстоне в Twitter.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Facebook убрал слоган про бесплатное использование
  • В Туркменистане назначили нового муфтия
  • Трамп уволил свою помощницу из-за разговоров о его отношениях с дочерьми
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×