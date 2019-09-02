РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Открылась трасса Сох-Риштан, соединяющая эксклав с Узбекистаном

CA-NEWS (UZ) -  Дорога Сох-Риштан, закрытая шесть лет назад, открылась 31 августа текущего года. Единственная автомобильная трасса, связывающая Сох с Узбекистаном, была закрыта после инцидента между пограничниками Кыргызстана и местными жителями эксклава, произошедшего 5-6 января 2013 года.

Трасса протяженностью около 70 км, которая связывает два района Ферганской области, почти полностью проходит через территорию Кыргызстана.

В течении шести лет, с тех пор как самый короткий путь, который соединял Сох с остальной частью Узбекистана, был закрыт, местным жителям приходилось пересекать более 130 км через Вуадиль, чтобы объездным путём добраться до областного центра (Ферганская область).

В прошлом году в ходе встречи официальных делегаций Узбекистана и Кыргызстана президент Шавкат Мирзиеев пообещал, что границы Узбекистана с Кыргызстаном будут открыты для народа.

В январе 2013 года Риштанская трасса, ведущая в Сохский район Ферганской области, была закрыта после беспорядков, и единственной дорогой оставался пост "Вуадиль".

карта

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Казахстане один человек погиб при взрыве в производственном цехе
  • Перестрелка произошла на границе Таджикистана и Кыргызстана
  • В Ташкенте ко Дню независимости организуют салют высотой 350 метров
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×