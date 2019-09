Дочерняя компания китайской CNPC завершила строительство завода по переработке нефти в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Дочерняя компания СNPC (Китайской национальной нефтегазовой корпорацией) завершила строительство крупного завода по переработке нефти в Таджикистане. НПЗ способно перерабатывать от 300 до 500 000 тонн нефти в год, сообщает Радио Озоди.

Завод по переработке нефти (НПЗ) построен в свободной экономической зоне «Дангара» совместным таджикско-китайским предприятием - "TK-Oil".

В Едином государственном реестре юридических лиц владелец «TK-Oil» не упоминается. Однако, в прошлом, власти заявляли, что владельцем "TK-Oil", который построил завод по переработке нефти в Дангаре, являлись таджикская компания "Хасан и Ко" и Dong Ying heli Investment and Development Co. Ltd, которая является дочерней компанией CNPC.

Агентство «Asia Plus» в 2013 году сообщало, что 90% акций «TK-Oil” принадлежат китайской компанииDong Ying heli Investment and Development Co. Ltd и только 10% акций владеет "Хасан и Ко".

Илхомиддин Муминов, заместитель директора Дангаринской свободной экономической зоны, 31-го августа в интервью Радио Озоди сказал, что завод построен, и что “продолжаются вестись строительные работы на грузовом терминале хранилища нефти”.

“Мы отослали несколько писем китайским инвесторам, чтобы установить срок сдачи предприятия в эксплуатацию. Официального ответа мы пока не получили», - сказал Муминов.

Инженеры свободной экономической зоны «Дангара» заявили, что для перевозки сырой нефти изначально планировалось построить железную дорогу, «но оказалось, что железнодорожная ветка будет пересекать дорогу обычного транспорта, и что в этом случае, возникнет необходимость строительства моста». Поэтому до завода протянуты нефтепроводные трубы, «так как по подсчетам китайцев такой путь обойдется дешевле».

В настоящее время китайская компания ведет переговоры об импорте нефти из Казахстана, однако Муминов говорит, что на предприятие сырая нефть еще не поступала.

По мнению экспертов, в случае успешного запуска предприятия в эксплуатацию, этот нефтяной узел сможет удовлетворить большую часть спроса страны на нефтепродукты. Инженер Наби Маликов, имеющий многолетний опыт работы в нефтегазовой отрасли, считает, что завод мощностью переработки нефти в 500 000 тонн является средним предприятием. Однако, так как спрос на нефтепродукты в настоящее время в стране невелик, то китайская компания может покрыть этот спрос.

«Конечно же, объемы производства бензина и дизельного топлива будут зависеть от того, какого качества нефть будет поступать на завод. При сдаче в эксплуатацию этот завод сможет удовлетворить большую часть спроса страны на нефтепродукты», - добавил он.

По мнению Маликова Таджикистан обладает огромными раскрытыми запасами нефти и газа, но компании не прилагают необходимых усилий для бурения новых скважин.

Маликов считает, что «некоторые иностранные компании распространили слухи о том, будто запасы находятся слишком глубоко, и потому добраться до них - дорогое удовольствие. Они распространяют это либо по невежеству, либо умышленно, чтобы Таджикистан не стал владельцем собственных нефти и газа. На самом деле, в стране достаточно нефти и газа для удовлетворения собственных потребностей».

Было решено, что нефтеперерабатывающий завод в Дангаре войдет в строй осенью 2016 года, но уже несколько лет его запуск в эксплуатацию откладывался. Одной из причин такого положения были 12 миллионов долларов, которые застряли в Агроинвестбанке, одном из проблемных банков страны.

Но не так давно, первый заместитель председателя Дангаринского района, Джамшед Шарифзода на одной пресс-конференции заявил, что инвестор строительства нефтеперерабатывающего завода получил от Агроинвестбанка свои 12 миллионов долларов, и теперь завод начал свою деятельность в тестовом режиме.

«Руководителем компании является гражданин Китая, и сейчас он находится в Дангаре», - сообщил тогда Джамшед Шарифзода. Однако заместитель председателя Дангаринского района не сообщил, когда завод начнет свою работу. Просто указал, что он откроется во время предстоящего визита президента.

Большую часть нефти Таджикистан импортирует из России. Эта страна, согласно договоренности, беспошлинно продает Таджикистану до одного миллиона тонн нефти.

Официальная статистика показывает, что в 2018 году Таджикистан импортировал 446 000 тонн нефти на сумму 310,8 млн. долларов. Надо отметить, что объем денег, который вращается на топливном рынке Таджикистана, намного превышает долю обращения денег в других секторах экономики.