В Узбекистане вышел на свободу предприниматель, который облил бензином и поджег чиновника

CA-NEWS (UZ) - Предприниматель из Яккабагского района Кашкадарьинской области Бахриддин Исомов, который в июле этого года облил бензином и поджег заместителя главы района Мансура Туймаева, вышел на свободу.

Предприниматель сообщил, что вышел из СИЗО на основании заключения судебно-психологической экспертизы и 29 августа вернулся домой. Исомов утверждает, что в заключении с ним обращались хорошо, передает centralasian.org.

Как сообщил сайт Аdvokatnews.uz, мера пресечения в виде заключения под стражу, избранная в отношении предпринимателя Бахриддина Исомова, была отменена в связи с переквалификацией с санкции прокурора Яккабагского района статьи 97 («Умышленное убийство») на статью 98 («Умышленное убийство в состоянии сильного душевного волнения») УК Узбекистана и изменения обвинения в сторону смягчения.

Основанием для принятия такого решения послужило заключение группы экспертов, состоящих из ученых психологического факультета Каршинского государственного университета, которые пришли к единому мнению о том, что «в момент совершения деяния предприниматель находился в состоянии аффекта».

Бахриддин Исомов рассказал о том, что пришедший в его дом экс-чиновник извинился перед ним за свой поступок.

– Он подошел ко мне и извинился. Я тоже извинился. Таким образом, мы простили друг другу все обиды. Сейчас все хорошо, – говорит предприниматель.

Напомним, что в 20 июля предприниматель из Яккабагского района Кашкадарьинской области Бахриддин Исомов облил бензином и поджег Мансура Туймаева, который на тот момент занимал должность заместителя хокима (главы) района по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства.

Источники сообщали о том, что таким образом предприниматель пытался защитить свое двухэтажное здание, построенное в кредит, не соглашаясь на снос по программе «Обод махалла» («Благоустроенная махалля») без соответствующей компенсации, а замхокима намеревался самостоятельно снести эти объекты бульдозером.

Чиновник был госпитализирован в больницу с ожогами в области лица, живота и ладоней. Бахриддин Исомов был задержан и направлен в Ташкент для проведения судебно-психиатрической экспертизы в стационарных условиях.

После случившегося инцидента заместитель главы района Мансур Туймаев, хоким района Шохмурод Донаев и прокурор Джамшид Халилов были уволены с занимаемых должностей. В отношении Туймаева возбудили уголовное дело. Он обвиняется в совершении действий, которые не входили в его служебные полномочия.

Спустя две недели после инцидента, на видеоселекторном совещании 2 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзияев обрушился с гневной критикой на хокима Кашкадарьинской области Зафара Рузиева и обвинил главу региона в том, что «он опозорил политику президента на весь мир».

В конце августа стало известно, что районная администрация бесплатно отремонтировала частично разрушенное здание предпринимателя Бахриддина Исомова.