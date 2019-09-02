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  2 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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200 монгольских жуков-навозников направляют в Южную Корею для улучшения сельского хозяйства

CA-NEWS (MNG) -  200 навозных жуков из Монголии направляют в Южную Корею для улучшение сельского хозяйства страны.

В результате применения пестицидов и удобрений и современных тенденций в животноводстве в 1970-х годах навозные жуки исчезли в Южной Корее. Считается, что они вымерли в течение трех десятилетий.

Монгольские навозные жуки будут размножаться в энтомологическом центре, прежде чем их выпустят в дикую природу.

В древнем Египте изображения жука-скарабея (скарабеи - из того же семейства навозников, из пластинчатоусых) встречались повсюду - в росписи гробниц, на ювелирных украшениях, стенах храмов, амулетах.

Для древних египтян этот жук своим движением с шариком навоза символизировал движение солнца с востока на запад.

Навозный жук играет заметную роль в поддержании и улучшении пастбищной экосистемы. Также известные как туннелисты и катки, они питаются исключительно навозом, закапывая его, чтобы обеспечить дом для своих "детей" личинки.

Большинство из них удобряют почву, уничтожают паразитов и даже играют определенную роль в уменьшении выбросов тепличных газов.

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