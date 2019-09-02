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  2 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольские лучники одержали победу на ЧМ по конной стрельбе из лука

CA-NEWS (MNG) -  С 27 августа по 1 сентября 2019 года в Южной Корее прошел чемпионат мира по конной стрельбе из лука.

Монгольская команда завоевала Кубок Grand Prix на чемпионате мира по конной стрельбе из лука. В данном чемпионате в городе Чунгжу принимали участие 60 спортсменов из 23 стран, в том числе из Монголии, США, Великобритании, России, Южной Кореи, Китая, Казахстана, Германии и тд.

Честь Монголии на ЧМ по конной стрельбе из лука защищали спортсмены из конного клуба “Хан Монгол”.

По итогам соревнований Э.Эрдэнэ завоевал два золота, Н.Даваадорж - золотую, Г.Идэрбаатар, Пүрэвмандах, Пүрэвээ завоевали 2 серебряные, и 2 бронзовые.

Спортсмен и лучник Э.Эрдэнэ в личном зачете оказался лучшим и принес в копилку команды Кубок Grand Priх.

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