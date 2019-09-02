В Нур-Султане проверили готовность ТЭЦ к отопительному сезону

CA-NEWS (KZ) - Готовность теплоэлектроцентралей Нур-Султана и ТМ-15 к отопительному сезону проинспектировал аким столицы Алтай Кульгинов. Так, в ТЭЦ-1 выполнена замена котлоагрегатов и турбогенератора, проведена реконструкция дымовых труб, монтаж основного и вспомогательного оборудования. Помимо этого идет реконструкция котла и замена турбины ст.№4, передает пресс-служба акимата.

На ТЭЦ-2 проведено расширение главного корпуса и водогрейной котельной. Также выполнено строительство дымовых труб №4,5 и монтаж основного и вспомогательного оборудования. Готовность районных котельных составляет 100 % - это 7 котельных в 6 жилых массивах. Готовность соцобъектов и жилья к отопительному сезону уже составляет 95%.

Аким города А.Кульгинов отметил, что к началу отопительного сезона электроцентрали должны быть готовы и бесперебойно обеспечивать город теплоснабжением. Необходимый для города запас топлива (уголь, мазут) заготовлен. Начало отопительного сезона стартует при установившейся среднесуточной температуре +10 °С (и ниже) в течение 5 календарных дней.