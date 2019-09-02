Полицейские Дагестана помогли супругам из Узбекистана, которых «кинули» с работой

CA-NEWS (UZ) - В Дагестане полицейские разыскали двух граждан Узбекистана, которых местные жители обманули с работой. Супруги оказались в сложной ситуации на улице, сообщила пресс-служба МВД по Республике Дагестан.



На «телефон доверия» МВД позвонил житель Узбекистана Хамит Саидов. Он попросил правоохранителей о помощи: разыскать и вернуть на родину брата Матьякубова Камилжона с его женой Назаровой Сураё, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

В начале июня некий Сергей пригласил и на заработки в Махачкалу. Он познакомил супругов с Арсеном, у которого они должны были работать. Два месяца они должны были работать бесплатно – за еду и оформление необходимых разрешительных документов. Но спустя три месяца работы (они пасли скот) Арсен выгнал супругов на улицу, не заплатив денег.

Иностранцы оказались в затруднительном положении – в чужой стране, без знания языка, без денег.

- Полицейские Левашинского района установили местонахождение жителей Узбекистана, привезли в райотдел, и в ближайшее время помогут им вернуться на Родину, - рассказали в пресс-службе МВД по Республике Дагестан.