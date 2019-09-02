Завершена коррупционная проверка в отношении вице-министра образования и науки Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Уголовное дело в отношении вице-министра образования и науки Казахстана Рустема Бигари завершилось 8 августа.

Информацию об этом разместил на своей странице в Facebook сам Рустем Айдарбекулы:

"Тщательная проверка по делу с обвинениями в мой адрес, в настоящее время завершена. Соответственно, все обвинения Анар Каирбековой в мой адрес беспочвенны.

В Министерство образования и науки я пришел 7 июня 2018 года. Моей первоочередной задачей на тот момент было решение накопившихся вопросов по функционированию Национальной образовательной базы данных (НОБД) и эффективному использованию оборудования и бюджетных средств.

Тогда же мы провели анализ, как быстро, эффективно и не затратно (заявленные 89 млн. тенге сокращена вдвое) устранить недочеты и пройти испытания НОБД на обеспечение требований информационной безопасности. Сделать это было крайне важным, поскольку в НОБД содержатся персональные данные обо всех детях в стране. И риски утечек были крайне высоки.

Итак, работы подготовлены и уже в сентябре 2018 года переданы в департамент административной работы и госзакупок. Однако, департамент постоянно затягивал процедуры предъявляя все новые и новые требования. (хронология и запросы были представлены в Нацбюро и КВГА). При этом, вопреки электронной системе госзакупок и ЕСЭДО, требовали бумажные версии. В конце концов в последний день принятия решения о подписании договора было ею выдвинуто новое требование не предусмотренное правилами госзакупок - заключение юр.отдела который уже ранее согласовал все процедуры и требования к работам.

Тем не менее вопреки такому сопротивлению (явному затягиванию) работы удалось запустить не нарушая законодательство, и в строгом его соответствии. Система НОБД (28.12.2018) наконец-то прошла испытания на требования информационной безопасности в структуре КНБ. (сертификаты и фото ответственным секретарем были представлены журналистам).

Однако сотрудницу это похоже не удовлетворило и она не менее 4х раз писала жалобы в Нацбюро по противодействию коррупции и Комитет внутреннего госаудита МФ. В январе по ее очередному заявлению началась проверка. Как технари, ребята предоставили все материалы и оказали всестороннее содействие. В течение полугода Нацбюро проводилась детальное расследование, привлекались независимые эксперты. Проверка была полная: от соблюдения процедуры заключения договора до результатов работ", - пишет Бигари в своем Facebook