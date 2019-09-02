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  2 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане стартует хлопкоуборочная кампания

CA-NEWS (TM) -  4 сентября в Туркменистане стартует посевная озимой пшеницы, а 11 сентября – хлопкоуборочная кампания. Она начнётся в Ахалском, Балканском, Лебапском и Марыйском велаятах. А 18 сентября к сбору «белого золота» приступят земледельцы северного – Дашогузского региона. Об этом сообщил президент Гурбангулы Бердымухамедов на состоявшемся заседании Кабинета Министров.

В этом году под хлопчатник отведено 550 тысяч гектаров земель. В общей сложности намечено собрать 1 миллион 50 тысяч тонн «белого золота».

Также 4 сентября стартует посевная озимой пшеницы.

Будут уменьшены земельные площади, которые предстоит засеять пшеницей под урожай будущего года – с 760 до 690 тысяч гектаров. Объём заготовок пшеницы планируется сократить до 1 миллиона 400 тысяч тонн. Земли, освободившиеся от озимых зерновых, будут отданы под хлопчатник.

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