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  2 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Музыканты из Туркменистана заняли второе место на фестивале в Самарканде

CA-NEWS (TM) -  30 августа прошло закрытие XII Международного фестиваля «Шарк тароналари-2019» («Мелодии Востока»), а также награждение победителей и призёров престижного конкурса в Самарканде.

В нынешнем году в конкурсе участвовали музыканты и артисты из 32 стран мира. Туркменистан на фестивале представляла музыкальная группа «Арчабиль».

После заключительного концерта звёзд узбекской эстрады международное жюри огласило результаты конкурса.

По результатам голосования ашхабадская музыкальная группа «Арчабиль» заняла второе место и получила соответствующий диплом, денежную премию в размере $3500 и специальный приз XII Международного музыкального фестиваля «Шарк тароналари-2019».

Среди обладателей призовых мест и наград в специальных номинациях ― коллективы из Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Монголии, России, Таджикистана, Индии, Ирана, Эстонии.

По окончании торжественной церемонии закрытия международного музыкального фестиваля ночное небо над площадью Регистан раскрасил праздничный фейерверк.

Следующий, XIII фестиваль «Шарк тароналари» пройдёт в Самарканде в 2021 году.

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