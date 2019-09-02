Туркменистан откроет в Дубае Генконсульство

CA-NEWS (TM) - Президент Гурбангулы Бедымухамедов подписал 30 августа постановление, предписав открыть Генеральное консульство Туркменистана в Объединённых Арабских Эмиратах (город Дубай), сообщила пресс-служба главы государства.

Документ принят «в целях дальнейшего развития двусторонних отношений между Туркменистаном и Объединёнными Арабскими Эмиратами, эффективной организации консульских услуг, предоставляемых населению, а также в соответствии с Законом Туркменистана «О консульских учреждениях Туркменистана за рубежом», отмечается в президентском постановлении.