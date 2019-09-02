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  2 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Рустам Эмомали назначил Улугбека Каримова генеральным секретарем CAFA

CA-NEWS (TJ) -  Приказом президента Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации Рустами Эмомали руководитель департамента сборных команд Федерации футбола Таджикистана 31-летний Улугбек Каримов назначен новым генеральным секретарем CAFA.

На этом посту Улугбек Каримов сменил специалиста из Узбекистана Санджара Ризаева, который перешел на работу в Азиатскую футбольную Конфедерацию. Каримов работает в структуре Федерации футбола Таджикистана с 2013 года.

Центрально-Азиатская футбольная Ассоциация поблагодарила Санджара Ризаева за совместную плодотворную работу и достигнутые успехи, и пожелала ему удачи в работе в АФК.

Отметим, что Центрально-Азиатская футбольной Ассоциация, которая была основана в июне 2014 года, входит в одну из пяти зон Азиатской футбольной Конфедерации. CAFA объединяет федерации футбола шести стран – Афганистана, Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. На очередном Конгрессе Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации, который состоялся 24 апреля, президент Федерации футбола Таджикистана Рустами Эмомали был избран новым президентом CAFA. После избрания нового руководящего состава Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации штаб-квартира организации переехала в Душанбе.

В июле и августе этого года в Душанбе успешно были проведены чемпионаты CAFA среди юношеских сборных до 16 лет и молодежных сборных до 19 лет, победителями которых соответственно стали сборные Таджикистана и Ирана.

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