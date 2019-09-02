В 2018 году в Европе и Центральной Азии насчитывалось более 4 млн бедняков, - доклад

CA-NEWS (CA) - В 1990 году 36% населения мира жили менее чем на $2 в день. 25 лет спустя доля таких людей снизилась до 10 процентов, а к концу 2018 года - до 8,6 процента. Об этом говорится в докладе Генерального секретаря ООН. Однако сегодня темпы сокращения масштабов нищеты ставит под сомнение выполнение поставленной задачи – ликвидировать бедность в ближайшие 10 лет.

Эксперты в своих оценках учитывают целый ряд аспектов. Они отмечают, что в 2018 году в мире насчитывалось 1,3 миллиарда бедняков: 560 миллионов в странах Африки к югу от Сахары, 546 миллионов в Южной Азии, 118 миллионов в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, 66 миллионов — в арабских государствах, 32 миллиона в странах Латинской Америки и Карибского бассейна и 4 миллиона — в Европе и Центральной Азии.

«Несмотря на такой впечатляющий прогресс, мир в целом слишком медленно продвигается по пути ликвидации крайней нищеты к 2030 году, как предусмотрено в цели 1 в области устойчивого развития Повестки дня на период до 2030 года», - заключил глава ООН.

В последние годы темпы сокращения масштабов нищеты в развивающихся странах и в некоторых странах со средним уровнем дохода замедлились вследствие глобального экономического спада, конфликтов, последствий изменения климата и стихийных бедствий. Во многих регионах мира показатели роста валового внутреннего продукта на душу населения гораздо ниже тех, что необходимы для ликвидации нищеты.

К тому же ситуация усугубляется резким ростом неравенства. «Сложно искоренить нищету, когда доходы беднейших 10 процентов населения ежегодно увеличивались на менее чем на 3 доллара…», - говорится в докладе.